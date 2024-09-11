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Царьград

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  • Людмила
    Посадить надолго и пусть они там день и ночь собирают беспилотники.Откуда координиро...
  • Евгений Дудко
    согласен 100 процентов заОткуда координиро...
  • Наталья Котельникова
    СМЕРШ и расстрел по законам военного времени на месте!!! И всё это мигранты творят.Откуда координиро...

В Краснодаре усилят борьбу с гонщиками и антипарковщиками

В Краснодаре усилят борьбу с гонщиками и антипарковщиками

Об этом заявил глава города Евгений Наумов.Мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал об усилении борьбы с гонщиками и антипарковщиками.

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