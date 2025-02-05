В Петроградском районе Петербурга сбили курьера на дороге

Ему была оказана помощь на месте Накануне вечером, 4 февраля, на пересечении улицы Плуталова и Левашовского проспекта в Санкт-Петербурге водитель на легковом автомобиле сбил курьера на мопеде, который, по всей видимости, спешил вовремя доставить заказ и не успел притормозить перед машиной.