В нескольких населенных пунктах Краснодарского края сотрудники силовых ведомств провели рейд по выявлению бывших мигрантов, уклоняющихся от воинского учета.

В Краснодарском крае офицерами военного следственного отдела СК России по Краснодарскому гарнизону совместно с представителями военных комиссариатов края и сотрудники органов внутренних дел провели очередные проверки соблюдения натурализованными гражданами, требований законодательства Российской Федерации о воинском учете.
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