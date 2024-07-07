В нескольких населенных пунктах Краснодарского края сотрудники силовых ведомств провели рейд по выявлению бывших мигрантов, уклоняющихся от воинского учета.

В Краснодарском крае офицерами военного следственного отдела СК России по Краснодарскому гарнизону совместно с представителями военных комиссариатов края и сотрудники органов внутренних дел провели очередные проверки соблюдения натурализованными гражданами, требований законодательства Российской Федерации о воинском учете.