Bloomberg: Украина попросила США разрешить закупки оружия за счет российских активов

Некоторые европейские страны до сих пор высказываются против этого Киев попросил американское правительство позволить Украине использовать замороженные российские активы на 300 миллиардов долларов для приобретения оружия американского производства.
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