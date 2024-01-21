МИД Иордании: Нетаньяху провоцирует эскалацию в регионе, чтобы сохранить позиции

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади предупредил, что война в секторе Газа может перерасти в более широкий региональный конфликт, поскольку премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается избавиться от растущего политического давления внутри страны и за рубежом.
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