В Новосибирске эксгумировали тело девочки, похороненной матерью-мигранткой

Иностранку обвиняют в избиении девочки до смерти, после чего она спрятала тело в своём огороде.В Новосибирске продолжает раскручиваться история о трагической гибели девочки, в смерти которой обвиняют её собственную мать.
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