Ротенберг выложил фото с ростовой фигурой Третьяка: «Яйца в кулак и на пятак!»

Виктор Луговой

Что-то в картинке не то... Когда у Третьяка был (по первости и очень недолго, а дальше только на тренировках) шлем JOFA, то при нём была и маска от JOFA в крупную прямоугольную клетку. Дальше у него были шлемы только COOPER с очень узнаваемой разлиновкой кривыми в маске. На картинке - искажённая куперовская маска при йофовском шлеме очень старого образца, - в таких играли Михайлов-Петров-Харламов.