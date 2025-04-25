25 апреля бывшему вратарю сборной СССР и действующему президенту ФХР исполнилось 73 года. Главный тренер СКА опубликовал фотографию с ростовой фигурой вратаря в форме сборной СССР.
Ротенберг выложил фото с ростовой фигурой Третьяка: «Яйца в кулак и на пятак!»
Комментарии
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Виктор Луговой
Что-то в картинке не то... Когда у Третьяка был (по первости и очень недолго, а дальше только на тренировках) шлем JOFA, то при нём была и маска от JOFA в крупную прямоугольную клетку. Дальше у него были шлемы только COOPER с очень узнаваемой разлиновкой кривыми в маске. На картинке - искажённая куперовская маска при йофовском шлеме очень старого образца, - в таких играли Михайлов-Петров-Харламов.
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