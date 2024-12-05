Получивший звание Героя России майор Владимир Манохин рассказал о своём подвиге Медаль «Золотая Звезда» участнику СВО за его выдающиеся действия в Херсонской области лично вручил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
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