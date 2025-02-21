За что верующих могут отлучить от причастия – священник рассказал о 5 главных ошибках Евгения КомароваВерующих отлучат от причастия за неподобающие поведение – 5 главных ошибок назвал священник Никита Зверев, из Иркутской епархии.
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