ВА

Виктор Александров

Уважаемый Максим Соколов! Ваш исторический экскурс интересен. Однако я бы по другому расставил акценты. 1. Надо прежде всего думать о Родине, а не о приятностях и комфорте. Отсюда следует, что сейчас пиастры следует тратить не на хотелки чиновников, а на покупку утюгов и холодильников, откуда, как известно, и берутся комплектующие для оружия СВО. 2. Поэтому царь всея Руси «сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях». 3. Из предыдущих двух пунктов следует, что траты оккупационных марок на хотелки чиновников должны караться по Закону о проттиводействии проведению СВО. 4. Пересадка чиновников на Российские автомобили поспособствует разработке отечественных автомобилей потому, что хотя бы один из них догадается поставить задачу создания лучших автомобиоей в мире. Считаю также необходимым восстановить памятник Сталину в Сталинграде, с надписью: «Борцу с большевизмом товарищу Сталину от благодарных потомков», знамя победы и Сталинский гимн СССР для нашей победы на фронте и в тылу СВО, а также вернуть русским людям отчества, логику в школы и институты. Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.