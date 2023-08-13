Вопреки завету «Не в свои сани не садись», как минимум с середины 17 века отечественные нотабли в погоне за удобствами, а еще больше за статусом, норовили усесться в сани (кареты, автомобили) иностранной выделки.
Пересадка чиновников в свои сани сейчас реальнее, чем четверть века назад
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Саша
Сейчас каждый мелкий клерк, которому положен по штату автомобиль, будет требовать себе аурус...
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11 час.
ВА
Виктор Александров
Уважаемый Максим Соколов! Ваш исторический экскурс интересен. Однако я бы по другому расставил акценты. 1. Надо прежде всего думать о Родине, а не о приятностях и комфорте. Отсюда следует, что сейчас пиастры следует тратить не на хотелки чиновников, а на покупку утюгов и холодильников, откуда, как известно, и берутся комплектующие для оружия СВО. 2. Поэтому царь всея Руси «сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях». 3. Из предыдущих двух пунктов следует, что траты оккупационных марок на хотелки чиновников должны караться по Закону о проттиводействии проведению СВО. 4. Пересадка чиновников на Российские автомобили поспособствует разработке отечественных автомобилей потому, что хотя бы один из них догадается поставить задачу создания лучших автомобиоей в мире. Считаю также необходимым восстановить памятник Сталину в Сталинграде, с надписью: «Борцу с большевизмом товарищу Сталину от благодарных потомков», знамя победы и Сталинский гимн СССР для нашей победы на фронте и в тылу СВО, а также вернуть русским людям отчества, логику в школы и институты. Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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11 час.
Л
Ленар
Киш-миш винегрет ? Охаивание СВО и экономики ... ; детские понятия - наделение кого-либо статусом царя ...; отсутствие понятий Большевизма - Сталинизм = Большевизм = Фундамент , ценности руской цивилизации ! Древняя Русь жила Большевизмом = Общинностью - Соборностью ...! А боролся Сталин с троцкизмом в партии , с лживыми экономическим канонами марксизма ... ! Сталин , Сталинская гвардия и есть ИСТИННЫЕ БОЛЬШЕВИКИ - спасители страны-народа , самой руской цивилизации ! Единственно разумная мысль - вернуть русским людям .... логику в школы.... !!! В институтах это уже поздно ....!
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10 час.
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