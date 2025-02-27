Мониторинговые ресурсы противника сообщают о заметном продвижении ВС РФ западнее Курахово и севернее Великой Новосёлки Ситуация для киевских боевиков на Кураховском направлении продолжает усугубляться.
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Мониторинговые ресурсы противника сообщают о заметном продвижении ВС РФ западнее Курахово и севернее Великой Новосёлки Ситуация для киевских боевиков на Кураховском направлении продолжает усугубляться.
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