В России может подорожать рыба

МОСКВА, 12 ноября, ФедералПресс. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) считает, что повышение налога на вывоз топлива ударит по рыбацким судам и скажется на стоимости промысловой рыбы, в том числе и социально значимой.