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ФедералПресс

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В России может подорожать рыба

В России может подорожать рыба

МОСКВА, 12 ноября, ФедералПресс. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) считает, что повышение налога на вывоз топлива ударит по рыбацким судам и скажется на стоимости промысловой рыбы, в том числе и социально значимой.

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