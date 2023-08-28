Безвизовый въезд. Уже почти восемь тысяч приморцев сделали это

Почти 8 тыс. жителей Приморья побывали в Китае по безвизовому режиму, сообщает PRIMPRESS. «Эта процедура ежедневная, за исключением выходных и праздничных дней.
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