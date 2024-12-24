Средствами ПВО России отражена атака украинских дронов на Воронеж и Ростовскую область Дежурными средствами ПВО России сегодня ночью была отражена атака украинских дронов на Воронеж и Ростовскую область.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Средствами ПВО России отражена атака украинских дронов на Воронеж и Ростовскую область Дежурными средствами ПВО России сегодня ночью была отражена атака украинских дронов на Воронеж и Ростовскую область.
Свежие комментарии