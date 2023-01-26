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Алдонину жаль игроков РПЛ: «Если отстранение от еврокубков продлится на годы, то это проблема»

Евгений Алдонин сожалеет, что российские игроки РПЛ не могут выступать в еврокубках. «Еврокубки — это уникальная возможность проверить, чего ты стоишь.

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