Власти Новосибирской области не будут сокращать число мигрантов в такси

На сегодняшний день в регионе и так мало водителей-иностранцев, считают в правительстве.В Новосибирской области не станут запрещать мигрантам работать в сфере общественного транспорта и такси, как это сделали в ряде других регионов.
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