БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Значит, планы разработаны»: военкор объяснил намерение Польши уничтожить РФ за 42 дня

«Значит, планы разработаны»: военкор объяснил намерение Польши уничтожить РФ за 42 дня

Глава МИД Польши Радослав Сикорский озвучил исторические чаяния и мечты своего народа. «Если украинцы уничтожили половину русских нефтеперерабатывающих мощностей за полгода, мы могли бы сделать это за шесть недель.

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