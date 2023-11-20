В Подмосковье полицейские выявили швейный цех, в котором трудились нелегальные мигранты

Сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по Талдомскому городскому округу в результате оперативно-профилактических мероприятий на территории промышленной зоны на ул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии