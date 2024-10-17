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Экстремальные фото, сделанные на камеру GoPro

Экстремальные фото, сделанные на камеру GoPro

Внимание! После просмотра этого поста, возможно: А) вы захотите бросить свою сидячую работу в офисе и всерьез заняться каким-нибудь экстремальным видом спорта; Б) поплавать в каяке вниз по горной реке или В) купить собаку, которая будет мастерски ездить на скутере (см.

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