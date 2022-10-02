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Лиз Трасс и Карл III могут поссориться из-за поездки в Египет

Лиз Трасс и Карл III могут поссориться из-за поездки в Египет

Между новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и королем Карлом III нарастает конфликт. Противоречия возникли из-за участия в конференции по изменению климата в ООН, которая намечена на ноябрь в Египте, сообщает британская газета Times.

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