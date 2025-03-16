Кисло-сладкая курочка в духовке. Новый потрясающий вкус

Вкус курицы можно кардинально изменить, если использовать правильные маринады и специи. Когда стандартный вкус жареной курицы надоедает, можно легко создать совершенно новый, удивительный вкус, который порадует даже самых требовательных гурманов! Ингредиенты: 1 целая курица 4 ст ложки кетчупа Сок половины лимона 1 ч л тертого имбиря (или 0,5 ч.