Steak Lovers
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Steak Lovers

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Кисло-сладкая курочка в духовке. Новый потрясающий вкус

Кисло-сладкая курочка в духовке. Новый потрясающий вкус

Вкус курицы можно кардинально изменить, если использовать правильные маринады и специи. Когда стандартный вкус жареной курицы надоедает, можно легко создать совершенно новый, удивительный вкус, который порадует даже самых требовательных гурманов! Ингредиенты: 1 целая курица  4 ст ложки кетчупа Сок половины лимона 1 ч л тертого имбиря (или 0,5 ч.

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