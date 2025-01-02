Кот сам искал себе дом: «Вот такое чудо произошло под Новый год в Челябинске»

ЧЕЛЯБИНСК, 2 января, ФедералПресс. Челябинка Марина Смирнова не планировала заводить кошку. У нее уже была замечательная собака из приюта, поэтому, когда ей позвонила приятельница с просьбой приютить бездомного кота, она сначала отказалась.