Кот сам искал себе дом: «Вот такое чудо произошло под Новый год в Челябинске»

ЧЕЛЯБИНСК, 2 января, ФедералПресс. Челябинка Марина Смирнова не планировала заводить кошку. У нее уже была замечательная собака из приюта, поэтому, когда ей позвонила приятельница с просьбой приютить бездомного кота, она сначала отказалась.
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