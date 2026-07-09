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Вашингтон расширил масштаб ударов по иранской инфраструктуре в Ормузском проливе

Вашингтон расширил масштаб ударов по иранской инфраструктуре в Ормузском проливе

США атаковали радары и ракетные позиции КСИР МОСКВА, 9 июля, ФедералПресс. Мощные взрывы прогремели в двух иранских портовых городах и со стороны Ормузского пролива, после чего системы ПВО республики открыли ответный огонь по воздушным целям.

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