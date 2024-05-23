Житель Уфы получил условный срок за мошенничество на сумму 2,4 миллиона рублей

Житель Уфы был осужден за мошенничество на сумму почти 2,4 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан, с июля 2022 года по март 2023 года женщина использовала чужие аккаунты для приобретения различных товаров через онлайн-платформу.