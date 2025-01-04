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Meta изо всех сил пытается удалить собственные аккаунты ИИ после усиления негативной реакции

Meta изо всех сил пытается удалить собственные аккаунты ИИ после усиления негативной реакции

Компания Meta незамедлительно удалила несколько своих собственных аккаунтов, созданных искусственным интеллектом, после того как пользователи начали общаться с ними и писать о том, что боты неаккуратно создают образы и склонны сбиваться с пути и даже лгать в чатах с людьми.

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