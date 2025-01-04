Meta изо всех сил пытается удалить собственные аккаунты ИИ после усиления негативной реакции

Компания Meta незамедлительно удалила несколько своих собственных аккаунтов, созданных искусственным интеллектом, после того как пользователи начали общаться с ними и писать о том, что боты неаккуратно создают образы и склонны сбиваться с пути и даже лгать в чатах с людьми.