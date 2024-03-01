👏 Аксёнов наградил женщин, посвятивших свою жизнь науке Награждение прошло в рамках мероприятия, посвящённого 300-летию Российской академии наук и Международному женскому дню.
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👏 Аксёнов наградил женщин, посвятивших свою жизнь науке Награждение прошло в рамках мероприятия, посвящённого 300-летию Российской академии наук и Международному женскому дню.