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test mazurok

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👏 Аксёнов наградил женщин, посвятивших свою жизнь науке

👏 Аксёнов наградил женщин, посвятивших свою жизнь науке Награждение прошло в рамках мероприятия, посвящённого 300-летию Российской академии наук и Международному женскому дню.

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