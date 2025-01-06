Американский журналист Кайл Беккер сравнил президента Украины Владимира Зеленского, полномочия которого истекли 20 мая 2024 года, с уходящим президентом США Джо Байденом из-за ответов в интервью блогеру Лексу Фридману.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии