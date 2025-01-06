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Журналист Беккер сравнил Зеленского с Байденом из-за ответов в интервью

Журналист Беккер сравнил Зеленского с Байденом из-за ответов в интервью

Американский журналист Кайл Беккер сравнил президента Украины Владимира Зеленского, полномочия которого истекли 20 мая 2024 года, с уходящим президентом США Джо Байденом из-за ответов в интервью блогеру Лексу Фридману.

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