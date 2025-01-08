Режиссёр реалистичного симулятора жизни InZOI рассказал о системе преступлен...

Режиссёр реалистичного симулятора жизни InZOI рассказал о системе преступлений и наказанийПо мере приближения выхода InZOI в раннем доступе создатели этого симулятора жизни начинают раскрывать о нем все больше подробностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)