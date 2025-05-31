Мальчик, поразивший Путина достижениями в спорте: хочу встретиться с ним лично

РИА Новости/Александр Казаков 13-летний Кирилл из ЛНР, который занимается спортом не смотря на редкую болезнь и достижения которого впечатлили президента РФ Владимира Путина, рассказал РЕН ТВ, что хотел бы встретиться с российским лидером лично.
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