Мальчик, поразивший Путина достижениями в спорте: хочу встретиться с ним лично

РИА Новости/Александр Казаков 13-летний Кирилл из ЛНР, который занимается спортом не смотря на редкую болезнь и достижения которого впечатлили президента РФ Владимира Путина, рассказал РЕН ТВ, что хотел бы встретиться с российским лидером лично.