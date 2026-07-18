"Град" "Севера" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ с расстояния 20 км

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожил пункт управления беспилотниками с расстояния 20 км в зоне проведения СВО в Сумской области.
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