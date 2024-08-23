К саммиту БРИКС в Казани ремонтируют дороги

Казань активно готовится к саммиту БРИКС, который состоится в октябре этого года. В целях обеспечения бесперебойной перевозки гостей и делегатов, которые прибудут со всего мира, была запланирована масштабная реконструкция дорожно-транспортной системы Международного выставочного центра "Казань Экспо".