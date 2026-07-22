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Живая Кубань

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Жителям Краснодара рекомендовали пользоваться респираторами из-за пожара на складе после атаки БПЛА

Жителям Краснодара рекомендовали пользоваться респираторами из-за пожара на складе после атаки БПЛАВ региональном управлении Роспотребнадзора обратились к жителям Краснодара с рекомендацией использовать респираторы при выходе из дома.

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