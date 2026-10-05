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Курские новости

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Курская область: Хинштейн потребовал устранить опасное разрытие возле школы

Курская область: Хинштейн потребовал устранить опасное разрытие возле школы

Разрытие на улице Серегина, 26А в Курске угрожает жизни и здоровью граждан, рядом расположены школа, детский сад и игровая площадка.

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