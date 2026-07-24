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«Чайка» снялась с розыгрыша Кубка России. Ранее клуб отказался от выступления во Второй лиге

«Чайка» снялась с розыгрыша Кубка России. Ранее клуб отказался от выступления во Второй лиге

«Чайка» из Песчанокопского не примет участие в розыгрыше FONBET Кубка России сезона-2026/27, сообщается на официальном сайте РФС.

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