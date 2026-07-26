Антонио Ди Бенедетто «Зама»: хроника абсурда

Роман Антонио Ди Бенедетто «Зама» — это не просто историческая проза: это хроника абсурда, где время остановилось, природа поглощает человека, а бессмысленное ожидание превращается в медленное самоуничтожение.
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