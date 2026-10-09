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Тульские новости

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Тульский «Арсенал» проведёт первый официальный матч под руководством Аленичева

Тульский «Арсенал» проведёт первый официальный матч под руководством Аленичева

В составе костромского «Спартака» главную угрозу для ворот «Арсенала» представляет Амур Калмыков, забивший 11 из 16 мячей команды в сезоне.

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