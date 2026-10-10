В Менделеевске представили книгу о зарождении промышленности Прикамья

На IV детском книжном фестивале «Мы и Менделеевск» прошла презентация книги «Из Бондюги в Менделеевск.
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совки и камуноиды будут истерить - промышленность, сельское хозяйство, культура да и жизнь появилась на земле в октябре 1917-го