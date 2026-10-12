На Смоленщине фиктивную жену погибшего участника СВО лишили выплат

Прокуратура выявила, что мужчина зарегистрировал брак непосредственно перед тем, как отправился на фронт Прокуратура Смоленской области пресекла получение выплат за погибшего бойца на СВО его фиктивной женой.
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