В партии меда из Хабаровского края обнаружены остатки антибиотика

12 ноября 2024 года Приморским филиалом ФГБУ "Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции" при исследовании партии меда весом 15 тонн, собранного в этом году, были обнаружены остатки антибиотика хлорамфеникола.
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