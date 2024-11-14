В партии меда из Хабаровского края обнаружены остатки антибиотика

12 ноября 2024 года Приморским филиалом ФГБУ "Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции" при исследовании партии меда весом 15 тонн, собранного в этом году, были обнаружены остатки антибиотика хлорамфеникола.