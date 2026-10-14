A Note to Readers

For more than 25 years, I’ve been publishing Political Wire every single day, with almost no breaks. Not a few posts a week, but dozens and dozens every day — tracking breaking news, analyzing the latest polls and connecting the dots to help you understand what’s really happening in American politics.
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