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Голливудский актер поддержал Валиеву

Голливудский актер поддержал Валиеву

Известный голливудский актер Алек Болдуин обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой. Накануне 15-летняя спортсменка опубликовала пост в со словами благодарности за поддержку во время допинг-скандала на Олимпийских играх - 2022 в Пекине.

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