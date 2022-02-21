Голливудский актер поддержал Валиеву

Известный голливудский актер Алек Болдуин обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой. Накануне 15-летняя спортсменка опубликовала пост в со словами благодарности за поддержку во время допинг-скандала на Олимпийских играх - 2022 в Пекине.