С 21 ноября в Татарстане завершится навигация маломерных судов

С 21 ноября в Татарстане будет завершена навигация для маломерных судов. По мере снижения температуры воздуха и воды в республике начнется формирование льда, поэтому навигация маломерных судов должна быть прекращена.
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