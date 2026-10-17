В Минобороны Румынии сообщили о двух сбитых БПЛА над территориальными водами страны. «В 17:59 первая цель вошла в национальное воздушное пространство и была сбита одним из истребителей F-16 в 18:01.
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