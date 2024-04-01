Какие изменения ждут петербуржцев с 1 апреля

Они коснутся отельеров, пенсионеров и любителей выпить В армии Как всегда, 1 апреля наступает время подачи налоговых деклараций (тут особых изменений не произошло), а также начинается призыв в Вооруженные силы.
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