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Перенос посольства России приведет к разрыву дипотношений — МИД Польши

Перенос посольства России приведет к разрыву дипотношений — МИД Польши

К разрыву дипломатических отношений с Россией приведет предлагаемый оппозицией перенос российского посольства в Варшаве, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 6 августа в эфире Польского радио.

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