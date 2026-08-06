Перенос посольства России приведет к разрыву дипотношений — МИД Польши

К разрыву дипломатических отношений с Россией приведет предлагаемый оппозицией перенос российского посольства в Варшаве, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 6 августа в эфире Польского радио.
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