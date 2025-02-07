На Аляске пропал пассажирский самолет

На Аляске пропал самолет с пассажирами на борту. Проводится поисково-спасательная операция. Самолет Cessna Caravan авиакомпании Bering Air вылетел из Уналаклита и направлялся в город Ном, расположенный на южном побережье полуострова Сьюард на западе Аляски.
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