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Газета.ру

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США рассчитывают на выступление шпажиста Биды за сборную на Играх-2024

США рассчитывают на выступление шпажиста Биды за сборную на Играх-2024

Руководители американской "Академии мастеров фехтования", которую представляют Сергей и Виолетта Бида, заявили, что конкурентоспособность спортсменов позволяет США рассчитывать на то, что атлеты выступят за американскую сборную на летних Олимпийских играх - 2024.

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