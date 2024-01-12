США рассчитывают на выступление шпажиста Биды за сборную на Играх-2024

Руководители американской "Академии мастеров фехтования", которую представляют Сергей и Виолетта Бида, заявили, что конкурентоспособность спортсменов позволяет США рассчитывать на то, что атлеты выступят за американскую сборную на летних Олимпийских играх - 2024.