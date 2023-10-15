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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Аль-Насра» о возрастных игроках в саудовской лиге: «У Роналду 36 голов в 35 матчах. Нельзя ориентироваться только на возраст. Если футболист в 25-26 лет не играет, он нам не нужен»

Директор «Аль-Насра» о возрастных игроках в саудовской лиге: «У Роналду 36 голов в 35 матчах. Нельзя ориентироваться только на возраст. Если футболист в 25-26 лет не играет, он нам не нужен»

– Пока в cаудовскую лигу переходят в основном возрастные суперзвезды. Когда же европейским клубам придется привыкать к тому, что клубы Саудовской Аравии переманивают у них игроков в самом расцвете сил? – Приведу несколько примеров: Фофана – игрок, которого хотели подписать многие европейские клубы, но он решил приехать сюда.

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