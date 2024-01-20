100 лет со дня смерти Владимира Ильича...

Aнатолий Райков

Жанна,мне приходилось поработать в кругу коммунистов.Не был я сам коммунистом и даже кандидатом.А вот привилегиями коммунистов,мне приходилось пользоваться.Это и ремонт машины и ГСМ и вхож был в кладовую запчастей.Вот я от них узнал тружеников коммунистов и кто над ними стоит.И вот по этому ненависть к коммунистам.а кто был у власти,скрывают.