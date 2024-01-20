Письма советских граждан в газеты с просьбой не предавать тело Ленина земле. 22-25 января 1924 г. Фраза, вынесенная в заголовок1, написана 100 лет назад, однако актуальна она до сих пор.
100 лет со дня смерти Владимира Ильича...
Комментарии
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Aнатолий Райков
Жанна,мне приходилось поработать в кругу коммунистов.Не был я сам коммунистом и даже кандидатом.А вот привилегиями коммунистов,мне приходилось пользоваться.Это и ремонт машины и ГСМ и вхож был в кладовую запчастей.Вот я от них узнал тружеников коммунистов и кто над ними стоит.И вот по этому ненависть к коммунистам.а кто был у власти,скрывают.
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16 час.
Жанна Чешева
Так вы только подтвердили то, что сказала я)))
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2 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Я считаю что будущее развитие мира за социалистическим путем развития,когда это произойдет наверное не скоро,но человечество всегда стремилось к справедливости,дружбе,единству,без воин.
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1 час.
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