Спасатели Ленинского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» спасли собаку из провала Аджимушкайских каменоломен

Вчера, в 8:52, на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в районе села Аджимушкай Ленинского района необходима помощь спасателей в извлечении собаки, которая провалилось в образовавшийся провал Аджимушкайских каменоломен.
Вчера, в 8:52, на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в районе села Аджимушкай Ленинского района необходима помощь спасателей в извлечении собаки, которая провалилось в образовавшийся провал Аджимушкайских каменоломен.
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